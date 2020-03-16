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Опублікований текст законопроекту про коронавирусе

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 19:19
Опублікований текст законопроекту про коронавирусе
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Текст проекту закону з'явився 16 березня

На сайті українського парламенту опублікований текст законопроекту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Одним з ініціаторів законопроекту є голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Згідно з текстом законопроекту, передбачається, що порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Нагадаємо, Верховній раді запропонували передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом COVID-19. За словами Михайла Радуцького, законопроект буде діяти тільки три місяці.

Раніше в парламенті розробили законопроект про відстрочення податків на час дії карантину.

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