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Опублікований текст томосу українською мовою

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 14:08
Опублікований текст томосу українською мовою
Фото (twitter.com/poroshenko)

Варфоломій сьогодні підписав томос про автокефалію ПЦУ

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга опублікував переклад тексту томосу про автокефалію об'єднаної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.

"Переклад підписаного Вселенським патріархом Варфоломієм I в присутності президента України Петра Порошенка і його дружини Марини і митрополита Київського і всієї України патріаршого і синодального томосу про надання автокефалії Православної церкви України", - написав він.

У тексті говориться, що автокефальна церква України визнає головою апостольський і Вселенський патріарший престол. Також митрополит Київський і всієї України і архиєреї церкви України обираються відповідно до канонів і згідно з положеннями статуту. Українська церква також повинна брати участь у вирішенні важливих канонічних та інших питань у міжправославних нарадах.

 

Фото (twitter.com/andrii_sybiha)

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Як відомо, Об'єднавчий собор пройшов 15 грудня в Софійському соборі. На зборах представників церков та священнослужителів Константинопольського патріархату було оголошено про створення нової помісної церкви в Україні. Також був обраний глава нової церкви і затверджено її статут. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко). Саме він повинен отримати томос про автокефалію для України 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Константинополь завжди буде стояти на стороні України, - Варфоломій Онлайн-трансляція підписання томосу
Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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