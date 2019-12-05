ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опублікований список зниклих у пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 12:57
Опублікований список зниклих у пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

У пожежі в Одесі зникли 14 людей

Опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі. Про це повідомляє видання "Думская".

В результаті події постраждали 29 людей, одна з постраждалих вчора загинула. У список зниклих потрапили:

1. Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р., студентка;

2. Чугунник Людмила Михайлівна 2001 р., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Ймовірно перебувала в коледжі.

3. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р., студент. Зв'язувався з матір'ю у 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.

4. П'яточкіна Катерина 2003 р. студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. В 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіної і двома бухгалтерами.

5. Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р. н., співробітниця бухгалтерії коледжу.

6. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком в 10:12 повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.

7. Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. В 10:00 пов'язувалася з дочкою і повідомила, що знаходиться в коледжі.

8. Третьякова Наталія Олексіївна, завідуюча відділенням коледжу, викладач.

9. Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р., викладач.

10. Александров Борис Георгійович, 1958 р. н., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретар Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.

11. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р., співробітниця ІМБ НАН України.

12. Беженарь Олена Валеріївна 1995 р. н., лаборант. Останній раз її бачили в 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.

13. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами в 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.

14. Соловей Віра Дмитрівна 1951 р. н.

Нагадаємо, також був опублікований список постраждалих в результаті пожежі в Одесі, який розпочався вчора близько 10 ранку.

В результаті пожежі одна людина загинула. Спочатку повідомлялося, що загинула викладач коледжу, проте пізніше стало відомо, що загиблою виявилася 17-річна студентка вузу.

Повідомлялося, що пожежа в одеському коледжі могла початися через загоряння подовжувача в закритому кабінеті.

Сьогодні навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії і ліквідації наслідків пожежі.

Названа ймовірна причина пожежі в одеському коледжі В Одеській ОДА розповіли про стан постраждалих у пожежі
Новини України пожежапропавшие без вести
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся