Опублікований список зниклих у пожежі в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

У пожежі в Одесі зникли 14 людей

Опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі. Про це повідомляє видання "Думская".

В результаті події постраждали 29 людей, одна з постраждалих вчора загинула. У список зниклих потрапили:

1. Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р., студентка;

2. Чугунник Людмила Михайлівна 2001 р., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Ймовірно перебувала в коледжі.

3. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р., студент. Зв'язувався з матір'ю у 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.

4. П'яточкіна Катерина 2003 р. студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. В 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіної і двома бухгалтерами.

5. Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р. н., співробітниця бухгалтерії коледжу.

6. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком в 10:12 повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.



7. Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. В 10:00 пов'язувалася з дочкою і повідомила, що знаходиться в коледжі.



8. Третьякова Наталія Олексіївна, завідуюча відділенням коледжу, викладач.



9. Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р., викладач.



10. Александров Борис Георгійович, 1958 р. н., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретар Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.



11. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р., співробітниця ІМБ НАН України.



12. Беженарь Олена Валеріївна 1995 р. н., лаборант. Останній раз її бачили в 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.

13. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами в 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.

14. Соловей Віра Дмитрівна 1951 р. н.

Нагадаємо, також був опублікований список постраждалих в результаті пожежі в Одесі, який розпочався вчора близько 10 ранку.

В результаті пожежі одна людина загинула. Спочатку повідомлялося, що загинула викладач коледжу, проте пізніше стало відомо, що загиблою виявилася 17-річна студентка вузу.

Повідомлялося, що пожежа в одеському коледжі могла початися через загоряння подовжувача в закритому кабінеті.

Сьогодні навколо місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії і ліквідації наслідків пожежі.