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Опубликован список новых членов Еврокомиссии

Новости » В мире     27.11.2019 - 14:50
Опубликован список новых членов Еврокомиссии
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Новая комиссия начнет работу 1 декабря

В среду, 27 ноября, Европейский парламент обнародовал список 28 членов новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря во главе с Урсулой фон дер Лейен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

Отмечается, что за новую комиссию проголосовал 461 депутат, а 157 проголосовали против и 89 воздержались.

"Пленарное голосование завершает длительный процесс тщательного изучения парламентом предлагаемой группы уполномоченных. Его целью было обеспечить, чтобы исполнительный орган ЕС обладал демократической легитимностью действовать в интересах европейцев", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что фон дер Лейен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов.

Опубликован список новых членов Еврокомиссии

Напомним, 25 ноября Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Также сообщалось, что правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара до выборов 12 декабря. При этом она до сих пор остается членом Европейского союза.

Как писало РБК-Украина, в Брюсселе готовятся к реорганизации после выхода Великобритании из состава ЕС. Лидеры Евросоюза начнут обсуждение будущего "постбрекситской" Европы в начале следующего года.

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