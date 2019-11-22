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Новый состав Еврокомиссии одобрил Комитет постоянных представителей ЕС

Новости » Политика     22.11.2019 - 21:27
Новый состав Еврокомиссии одобрил Комитет постоянных представителей ЕС
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Представитель Британии в Еврокомиссии до сих пор не известен

Новый состав Еврокомиссии (ЕК), которую возглавит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, одобрил Комитет постоянных представителей Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что новый состав комиссии ЕС еще должен быть одобрен Европейским парламентом.

"Этот шаг необходим перед тем, как состав комиссии будет вынесен на голосование Европарламента. Непосредственно работу Еврокомиссия начнет 1 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский парламент проведет голосование за состав новой ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен на следующей неделе. Голосование на пленарном заседании в Страсбурге состоится после того, как Совет ЕС поддержит состав Коллегии комиссаров в составе 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предлагать кандидатуру до выборов 12 декабря.

Как сообщало РБК-Украина, ЕК начала расследование против Британии из-за отказа Лондона выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара. В Еврокомиссии заявили, что начали расследование из-за того, что Британия нарушила европейское законодательство, отказавшись выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара в новый состав ЕК.

Ранее сообщалось, Британия отказалась подавать кандидатуру еврокомиссара в состав обновленной Европейской комиссии. В Лондоне подчеркнули, что кандидатура еврокомиссара будет подана после проведения парламентских выборов в Британии, запланированных на 12 декабря.

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