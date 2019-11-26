В ЕС готовятся к реорганизации после Brexit

Фото: Европарламент (European Union)

Лидеры ЕС готовятся обсудить будущее после выхода Великобритании из ЕС

Государства-члены, члены Европарламента и новая комиссия ЕС готовятся начать обсуждение будущего "постбрекситской" Европы в начале следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Ожидается, что 27 ноября послы ЕС обсудят германо-французское предложение, в котором предпринята попытка изложить "руководящие принципы" о будущем Европы.

"Европейский Парламент также занят разработкой своих собственных приоритетов и идей для конференции, цель которой - решить некоторые основные институциональные проблемы ЕС, отточить политику и больше вовлекать граждан в процесс принятия решений ЕС", - говорится в сообщении.

В кратком германо-французском плане говорится, что грядущая конференция должна сделать ЕС более сплоченным и суверенным. Предполагается, что первый этап конференции должен начаться в феврале 2020 года на основе соглашения всех институтов ЕС.

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что с оглашение по выходу Британии из Европейского союза будет внесено на рассмотрение парламента до 25 декабря.

Как известно, Британия должна была покинуть Евросоюз еще 31 октября, однако британский парламент не утвердил соглашение по Brexit. Впоследствии Европейский союз принял решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. В Брюсселе подчеркнули, что эта отсрочка является последней.