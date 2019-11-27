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Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии

Новости » В мире     27.11.2019 - 13:55
Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Новая Еврокомиссия начнет работу 1 декабря

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокопарламента в Twitter.

За соответствующее решение в Страсбурге проголосовали 461 член Европарламента, 157 членов проголосовали против. Начнет работу новая Еврокомиссия 1 декабря.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов. По словам фон дер Ляйен, среди приоритетов новой комиссии является зеленая энергетика, диджитализация, культура и образование.

В список нового состава входят 27 еврокомиссаров, среди них представитель Венгрии Оливер Варгейи на посту еврокомиссара по вопросам политики соседства и испанец Хосеп Боррель, которого назначили высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что 25 ноября Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара до выборов 12 декабря. При этом она до сих пор остается членом Европейского союза.

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