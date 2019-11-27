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Опубліковано список нових членів Єврокомісії

Новини » В світі     27.11.2019 - 14:50
Опубліковано список нових членів Єврокомісії
Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Нова комісія почне роботу 1 грудня

У середу, 27 листопада, Європейський парламент оприлюднив список 28 членів нової Єврокомісії, яка почне роботу 1 грудня на чолі з Урсулою фон дер Лейен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Зазначається, що за нову комісію проголосував 461 депутат, а 157 проголосували проти й 89 утрималися.

"Пленарне голосування завершує тривалий процес ретельного вивчення парламентом пропонованої групи уповноважених. Його метою було забезпечити, щоб виконавчий орган ЄС мав демократичною легітимністю діяти в інтересах європейців", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що фон дер Лейен стане першою жінкою на посаді голови Єврокомісії. Також до складу комісії увійшла рекордна кількість жінок - 12 з 27 членів.

Опубліковано список нових членів Єврокомісії

Нагадаємо, 25 листопада Європейська рада схвалила новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн.

Також повідомлялося, що уряд Великобританія відмовилося подавати кандидатуру свого єврокомісара до виборів 12 грудня. При цьому вона досі залишається членом Європейського союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Брюсселі готуються до реорганізації після виходу Великобританії зі складу ЄС. Лідери Євросоюзу почнуть обговорення майбутнього "постбрексітської" Європи на початку наступного року.

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