Опубліковано список нових членів Єврокомісії

Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Нова комісія почне роботу 1 грудня

У середу, 27 листопада, Європейський парламент оприлюднив список 28 членів нової Єврокомісії, яка почне роботу 1 грудня на чолі з Урсулою фон дер Лейен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Зазначається, що за нову комісію проголосував 461 депутат, а 157 проголосували проти й 89 утрималися.

"Пленарне голосування завершує тривалий процес ретельного вивчення парламентом пропонованої групи уповноважених. Його метою було забезпечити, щоб виконавчий орган ЄС мав демократичною легітимністю діяти в інтересах європейців", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що фон дер Лейен стане першою жінкою на посаді голови Єврокомісії. Також до складу комісії увійшла рекордна кількість жінок - 12 з 27 членів.

Нагадаємо, 25 листопада Європейська рада схвалила новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн.

Також повідомлялося, що уряд Великобританія відмовилося подавати кандидатуру свого єврокомісара до виборів 12 грудня. При цьому вона досі залишається членом Європейського союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Брюсселі готуються до реорганізації після виходу Великобританії зі складу ЄС. Лідери Євросоюзу почнуть обговорення майбутнього "постбрексітської" Європи на початку наступного року.