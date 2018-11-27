Опубліковано новий указ Порошенка про введення воєнного стану в Україні

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Воєнний стан вводиться з 26 листопада на 30 днів

На сайті президента України опубліковано новий указ Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом №392/2018 Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про введення з 14:00 26 листопада 2018 року воєнного стану в Україні строком на 30 діб - до 14:00 26 грудня 2018 року.

Відповідно до рішення РНБО від 26 листопада, було вирішено внести зміни у попереднє рішення і скоротити термі дії воєнного стану з 60 до 30 днів.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, Верховна рада України підтримала введення воєнного стану в Україні. Згідно з прийнятим документом, воєнний стан вводиться з 14:00 26 листопада в 10 областях України: у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Відзначимо, спочатку Рада нацбезпеки і оборони пропонувала президенту ввести воєнний стан на всій території України з 26 листопада терміном на 60 днів.