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Опубликован новый рейтинг нардепов-прогульщиков

Новости » Политика     03.04.2020 - 12:52
Опубликован новый рейтинг нардепов-прогульщиков
Иллюстративное фото (Верховная рада)

Рейтинг возглавляют нардепы из ОПЗЖ

Наибольшее количество голосований в Верховной раде за последние полгода пропустили нардепы из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Слуга народа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Сообщается, что больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из ОПЗЖ - 74%, далее идут его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%). Кроме того, в рейтинге прогульщиков оказались Александр Дубинский и Любовь Шпак из "Слуги народа", Анжелика Лабунская, Виталий Данилов и Юлия Тимошенко из "Батькивщины", а также Игорь Киселев и Юрий Солод из ОПЗЖ.

Опубликован новый рейтинг нардепов-прогульщиков

Фото: инфографика oporaua.org

Отметим, с октября посещаемость пленарных заседаний измеряется участием нардепов в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Пропуск более 30% голосований влечет за собой финансовые санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что народных депутатов обяжут отчитываться за командировочные. Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что депутаты должны предоставлять чеки и квитанции расходов на транспорт, однако в регламенте нет соответствующей нормы для отчетности.

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