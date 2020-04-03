Опубліковано новий рейтинг нардепів-прогульників

Ілюстративне фото (Верховна рада)

Рейтинг очолюють нардепи з ОПЗЖ

Найбільшу кількість голосувань у Верховній раді за останні півроку пропустили депутати з фракцій "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина" і "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Повідомляється, що найбільше голосувань пропустив Вадим Рабинович з ОПЗЖ - 74%, далі йдуть його колеги по фракції Вадим Столар (68,9%) та Денис Ісаєнко (61,8%). Крім того, в рейтингу прогульників опинилися Олександр Дубинський і Любов Шпак з "Слуги народу", Анжеліка Лабунська, Віталій Данилов і Юлія Тимошенко з "Батьківщини", а також Ігор Кисельов і Юрій Солод з ОПЗЖ.

Фото: інфографіка oporaua.org

Відзначимо, що з жовтня відвідуваність пленарних засідань вимірюється участю нардепів у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. Пропуск більше 30% голосувань тягне за собою фінансові санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народних депутатів зобов'яжуть звітувати за витрати. Спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що депутати повинні надавати чеки і квитанції витрат на транспорт, проте в регламенті немає відповідної норми для звітності.