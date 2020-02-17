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Нардепов обяжут отчитываться за командировочные

Новости » Политика     17.02.2020 - 12:37
Нардепов обяжут отчитываться за командировочные
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, регламентный комитет урегулировать этот вопрос

Комитет по вопросам регламента должен урегулировать вопросы отчетности народных депутатов за счет средств, которые расходуются ими во время командировок. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Рады возмутился тем, что на сейчас эта норма до сих пор не приведена в порядок.

"Обращаюсь к комитету по вопросам регламента и к комитету по вопросам налоговой и таможенной политики по поводу компенсаций расходов народных депутатов за проезд. Я не совсем понимаю, почему на сегодня мы не можем привести в порядок эту норму. Почему в любых организациях, когда у вас есть командировки, вы сообщаете за те средства, которые вам в пределах бюджета предоставляются для транспортных расходов", - заявил Разумков.

По его словам, депутаты должны предоставлять чеки и квитанции расходов на транспорт во время командировок. Однако в регламенте нет соответствующей нормы для отчетности депутата.

"Пожалуйста, доработайте эти изменения, чтобы не просто выделялись средства, а мы могли объяснить, как они потрачены. Если можно на следующем заседании предоставить информацию по этому вопросу", - сказал глава парламента.

Как писало РБК-Украина, Разумков озвучил условие для пересмотра заработных плат народных депутатов и чиновников. По его словам, на данный момент вопрос повышения зарплатам парламентариям не стоит на повестке дня.

"Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить: вот такой показатель нашей работы, давайте пересматривать заработные платы. Сегодня, я думаю, еще так пока вопрос не стоит", - подчеркнул спикер.

Напомним также, нардепов оштрафовали за прогулы на почти 3 миллиона гривен за пропуски заседаний ВР без уважительных причин и неголосование за законопроекты в ноябре 2019 года.

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