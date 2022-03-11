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Опубликовали план, как Россия хочет установить контроль над украинской энергетикой

Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 16 день нападает на Украину. Опубликовали план оккупантов по установлению контроля над Украиной. Сейчас - это энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сообщество InformNapalm перехватило план россиян. Он предполагает следующее:

  • установление контроля за АЭС, возвращение их к работе на российских тепловыделяющих элементах.
  • национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС и большие ТЭС.
  • установление контроля за украинской газотранспортной системой.

В результате враг стремится взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и полностью "запереть" ее на Россию.

К тому же, контроль над ГТС Украины мог бы предоставить РФ дополнительные рычаги в агрессивной политике "давления" на страны Европы.

Жителей европейских стран призывают задуматься над тем, какое будущее Кремль стремится реализовать не только для украинцев, но и всего населения Европы.

Ранее мы сообщили, что украинцев предупредили о рассылке фейковых писем якобы от имени госорганов Украины.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили еще один вражеский истребитель.

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