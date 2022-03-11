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Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем якобы от имени госорганов Украины

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Украина, Пятница 11 марта 2022 15:53
Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем якобы от имени госорганов Украины Фейковая рассылка якобы от имени госорганов Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Среди украинцев распространяют фейковые письма от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

В теле письма имеется ссылка на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/", с которого предлагается загрузить "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.

Однако этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.

Сообщается, что запуск загруженного файла "one.exe" приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

"Если вы получали или открывали указанное письмо, немедленно сообщите на почту [email protected]", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Россия распространяет фейк о биологическом и химическом оружии в Украине.

Также мы писали, что оккупанты распространяют фейки о преследовании евреев в Житомирской области.

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