Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем якобы от имени госорганов Украины
Среди украинцев распространяют фейковые письма от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
В теле письма имеется ссылка на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/", с которого предлагается загрузить "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.
Однако этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.
Сообщается, что запуск загруженного файла "one.exe" приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
"Если вы получали или открывали указанное письмо, немедленно сообщите на почту [email protected]", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Россия распространяет фейк о биологическом и химическом оружии в Украине.
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