Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем якобы от имени госорганов Украины

Среди украинцев распространяют фейковые письма от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

В теле письма имеется ссылка на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/", с которого предлагается загрузить "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.

Однако этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов.

Сообщается, что запуск загруженного файла "one.exe" приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

"Если вы получали или открывали указанное письмо, немедленно сообщите на почту [email protected]", - говорится в сообщении.