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Украинские военные уничтожили еще один вражеский истребитель

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 19:43
Украинские военные уничтожили еще один вражеский истребитель Фото: украинские военные уничтожили еще один вражеский истребитель (фото facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные уничтожили еще один истребитель агрессора. Предварительно в Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

"Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям.Верьте в своих защитников!",- пишет пресс-служба.

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