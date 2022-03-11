Опублікували план, як Росія хоче встановити контроль над українською енергетикою

Спільнота InformNapalm перехопила план росіян. Він передбачає таке:

встановлення контролю над АЕС, повернення їх до роботи на російських тепловидільних елементах.

націоналізація електромереж та стратегічних об’єктів електрогенерації: ГЕС та великих ТЕС.

встановлення контролю над українською газотранспортною системою.

В результаті ворог прагне взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі та повністю "замкнути" її на Росію.

До того ж контроль над ГТС України міг би надати РФ додаткові важелі в агресивній політиці "тиску" на країни Європи.

Жителів європейських країн закликають задуматись над тим, яке майбутнє Кремль прагне реалізувати не лише для українців, а й для всього населення Європи.