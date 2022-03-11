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Опублікували план, як Росія хоче встановити контроль над українською енергетикою

Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 16-й день нападає на Україну. Опублікували план окупантів зі встановлення контролю над Україною. Наразі - це енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Спільнота InformNapalm перехопила план росіян. Він передбачає таке:

  • встановлення контролю над АЕС, повернення їх до роботи на російських тепловидільних елементах.
  • націоналізація електромереж та стратегічних об’єктів електрогенерації: ГЕС та великих ТЕС.
  • встановлення контролю над українською газотранспортною системою.

В результаті ворог прагне взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі та повністю "замкнути" її на Росію.

До того ж контроль над ГТС України міг би надати РФ додаткові важелі в агресивній політиці "тиску" на країни Європи.

Жителів європейських країн закликають задуматись над тим, яке майбутнє Кремль прагне реалізувати не лише для українців, а й для всього населення Європи.

Раніше ми повідомили що українців попередили про розсилку фейкових листів нібито від імені держорганів України.

Також ми писали що українські військові знищили ще один ворожий винищувач.

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