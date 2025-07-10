Оприлюднені перші фото наслідків атаки РФ по Шевченківському району Києва

Повітряний обстріл Києва

В ніч на 10 липня російський агресор масовано обстріляв Київ ударними дронами і балістичними та крилатими ракетами.

У Шевченківському районі столиці зафіксовані пошкодження житлових будинків.

У столиці виникли пожежі, пошкоджені адмінбудівлі, а також є поранені серед місцевих жителів.

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