Обнародованы первые фото последствий атаки РФ по Шевченковскому району Киева

Воздушный обстрел Киева

В ночь на 10 июля российский агрессор массированно обстрелял Киев ударными дронами и баллистическими и крылатыми ракетами.

В Шевченковском районе столицы зафиксированы повреждения жилых домов.

В столице возникли пожары, повреждены админздания, а также есть раненые среди местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.