Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Ею стала чешская теннисистка

Соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной по четвертьфиналу Уимблдонского турнира стала чешка Каролина Мухова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертом круге 68 в мировом рейтинге обыграла соотечественницу Каролину Плишкову со счетом 4:6, 7:5, 13:11. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

.@karomuchova7 knocks out Karolina Pliskova, 4-6, 7-5, 13-11 to advance to the quarterfinals in her @Wimbledon debut!



She earns her first Top 10 win to reach her maiden Grand Slam quarterfinal--> https://t.co/AfOqTBb4XB pic.twitter.com/7Y9Y76JYoT — WTA (@WTA) July 8, 2019

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая является 35 ракеткой мира, не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

Несмотря на поражение, по результатам турнира Даяна обойдет Лесю Цуренко в рейтинге WTA и станет второй ракеткой Украины.