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Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Новости » Спорт    08.07.2019 - 18:34
Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Ею стала чешская теннисистка

Соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной по четвертьфиналу Уимблдонского турнира стала чешка Каролина Мухова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертом круге 68 в мировом рейтинге обыграла соотечественницу Каролину Плишкову со счетом 4:6, 7:5, 13:11. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая является 35 ракеткой мира, не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

Несмотря на поражение, по результатам турнира Даяна обойдет Лесю Цуренко в рейтинге WTA и станет второй ракеткой Украины.

Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал Уимблдона Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон
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