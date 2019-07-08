Свитолина и Ястремская откроют игровой день на Уимблдоне

Обе теннисистки будут бороться за свой первый четвертьфинал на турнире
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут открывать игровой день четвертого круга на Уимблдоне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".
Первая ракетка Украины выйдет на корт №3 против хорватской теннисистки Петры Мартич. Их поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.
Уимблдон. Элина Свитолина сыграет с Петрой Мартич в четвертом круге: превью матча https://t.co/LROksFhoyc #tennis #Svitolina #Wimbledon— Ukrainian Tennis BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) July 8, 2019
19-летняя украинская теннисистка откроет игровой день на корте №18. Ее соперница - китаянка Чжан Шуай, их поединок также стартует в 13:00 по киевскому времени.
Уимблдон. Даяна Ястремская против Чжан Шуай в четвертом круге Уимблдона: превью матча https://t.co/9I5Dv6AJYz #tennis #Yastremska #Wimbledon— Ukrainian Tennis BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) July 8, 2019
Отметим, что обе теннисистки будут бороться за свой первый четвертьфинал на Уимблдоне.
Напомним, Леся Цуренко и Екатерина Козлова покинули Уимблдон после первого круга.