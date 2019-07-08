Свитолина и Ястремская откроют игровой день на Уимблдоне

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Обе теннисистки будут бороться за свой первый четвертьфинал на турнире

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская будут открывать игровой день четвертого круга на Уимблдоне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины выйдет на корт №3 против хорватской теннисистки Петры Мартич. Их поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

19-летняя украинская теннисистка откроет игровой день на корте №18. Ее соперница - китаянка Чжан Шуай, их поединок также стартует в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что обе теннисистки будут бороться за свой первый четвертьфинал на Уимблдоне.

Напомним, Леся Цуренко и Екатерина Козлова покинули Уимблдон после первого круга.