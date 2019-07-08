Визначилися суперниця Світоліної у чвертьфіналі Вімблдону

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Нею стала чеська тенісистка

Суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної по чвертьфіналу Вімблдонського турніру стала чешка Кароліна Мухова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У четвертому колі вона обіграла землячку Кароліну Плішкову з рахунком 4:6, 7:5, 13:11. Матч тривав 3 години 17 хвилин.

.@karomuchova7 knocks out Karolina Pliskova, 4-6, 7-5, 13-11 to advance to the quarterfinals in her @Wimbledon debut!



She earns her first Top 10 win to reach her maiden Grand Slam quarterfinal--> https://t.co/AfOqTBb4XB pic.twitter.com/7Y9Y76JYoT — WTA (@WTA) July 8, 2019

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 35 ракеткою світу, не змогла пробитися у чвертьфінал Вімблдону.

Попри поразку, за результатами турніру Даяна обійде Лесю Цуренко у рейтингу WTA і стане другою ракеткою України.