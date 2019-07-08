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Визначилися суперниця Світоліної у чвертьфіналі Вімблдону

Новини » Спорт    08.07.2019 - 18:34
Визначилися суперниця Світоліної у чвертьфіналі Вімблдону
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Нею стала чеська тенісистка

Суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної по чвертьфіналу Вімблдонського турніру стала чешка Кароліна Мухова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У четвертому колі вона обіграла землячку Кароліну Плішкову з рахунком 4:6, 7:5, 13:11. Матч тривав 3 години 17 хвилин.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 35 ракеткою світу, не змогла пробитися у чвертьфінал Вімблдону.

Попри поразку, за результатами турніру Даяна обійде Лесю Цуренко у рейтингу WTA і стане другою ракеткою України.

Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону Чотири тенісистки претендують на звання першої ракетки після Вімблдону
Новини України ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон
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