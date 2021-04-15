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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 23:54
Определились все полуфиналисты Лиги Европы Фото: первые полуфинальные матчи пройдут 29 апреля (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня состоялись заключительные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Победителями в своих парах и полуфиналистами турнира стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вильяреал" и "Рома".

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Так, сегодня были зафиксированы следующие результаты:

  • "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) 0:4 (1:5 по сумме двух матчей);
  • "Вильяреал" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2:1 (3:1);
  • "Рома" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:1 (3:2);
  • "Манчестер Юнайтенд" (Англия) - "Гранада" (Испания) 2:0 (4:0).

В полуфинале встретятся:

"Манчестер Юнайтед" - "Рома";

"Вильяреал" - "Арсенал".

Матчи 1/2 финала ЛЕ состоятся 29 апреля и 6 мая. Финал турнира состоится 26 мая в Гданське (Польша).

Ранее РБК-Украина писало, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" проиграл ответный матч "Баварии" 0:1, но прошел в полуфинал.

Также "Челси" по сумме двух матчей прошло "Порту", хотя и уступило в ответном поединке.

Кроме этого "Реал" сохранил преимущество в два мяча от "Ливерпуля" после первого матча.

А "Ман Сити" обыграл и во второй раз "Боруссию" - 2:1.

В полуфинале ЛЧ между собой сыграют "Реал" с "Челси" и "ПСЖ" с "Ман Сити".

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