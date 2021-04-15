Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Сегодня состоялись заключительные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Победителями в своих парах и полуфиналистами турнира стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вильяреал" и "Рома".
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Так, сегодня были зафиксированы следующие результаты:
- "Славия" (Чехия) - "Арсенал" (Англия) 0:4 (1:5 по сумме двух матчей);
- "Вильяреал" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 2:1 (3:1);
- "Рома" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:1 (3:2);
- "Манчестер Юнайтенд" (Англия) - "Гранада" (Испания) 2:0 (4:0).
В полуфинале встретятся:
"Манчестер Юнайтед" - "Рома";
"Вильяреал" - "Арсенал".
Матчи 1/2 финала ЛЕ состоятся 29 апреля и 6 мая. Финал турнира состоится 26 мая в Гданське (Польша).
Ранее РБК-Украина писало, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" проиграл ответный матч "Баварии" 0:1, но прошел в полуфинал.
Также "Челси" по сумме двух матчей прошло "Порту", хотя и уступило в ответном поединке.
Кроме этого "Реал" сохранил преимущество в два мяча от "Ливерпуля" после первого матча.
А "Ман Сити" обыграл и во второй раз "Боруссию" - 2:1.
В полуфинале ЛЧ между собой сыграют "Реал" с "Челси" и "ПСЖ" с "Ман Сити".