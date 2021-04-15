Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Сегодня состоялись заключительные матчи 1/4 финала Лиги Европы . Победителями в своих парах и полуфиналистами турнира стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вильяреал" и "Рома".

Матчи 1/2 финала ЛЕ состоятся 29 апреля и 6 мая. Финал турнира состоится 26 мая в Гданське (Польша).

Так, сегодня были зафиксированы следующие результаты:

Ранее РБК-Украина писало, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" проиграл ответный матч "Баварии" 0:1, но прошел в полуфинал.

Также "Челси" по сумме двух матчей прошло "Порту", хотя и уступило в ответном поединке.

Кроме этого "Реал" сохранил преимущество в два мяча от "Ливерпуля" после первого матча.

А "Ман Сити" обыграл и во второй раз "Боруссию" - 2:1.

В полуфинале ЛЧ между собой сыграют "Реал" с "Челси" и "ПСЖ" с "Ман Сити".