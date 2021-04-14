Определились все полуфинальные пары Лиги чемпионов

Сегодня завершились последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов . В полуфинал самого престижного европейского клубного турнира прошли "Челси", "ПСЖ", "Реал" и "Манчестер "Сити".

Так, на стадии полуфинала между собой встретятся:

Напомним, "ПСЖ" проиграл ответный матч "Баварии" 0:1, но прошел в полуфинал по сумме двух матчей, благодаря большему количеству голов на выезде. Первый матч между клубами в Мюнхене завершился победой "ПСЖ" 3:2.

Также РБК-Украина писало, что "Челси" по сумме двух матчей прошло "Порту", хотя и уступило в ответном поединке.

Кроме этого сегодня "Реал" сохранил преимущество в два мяча от "Ливерпуля" после первого матча. Ответная игра завершилась вничью 0:0.

А "Манчестер Сити" сумел обыграть "Боруссию" и в Дортмунде - 2:1. Весь матч на поле англичан провел украинец Зинченко.