Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи
Сьогодні відбулися заключні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Переможцями у своїх парах і півфіналістами турніру стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вільяреал" і "Рома".
Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
Так, сьогодні були зафіксовані наступні результати:
- "Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія) 0:4 (1:5 за сумою двох матчів);
- "Вільяреал" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 2:1 (3:1);
- "Рома" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди) 1:1 (3:2);
- "Манчестер Юнайтенд" (Англія) - "Гранада" (Іспанія) 2:0 (4:0).
У півфіналі зустрінуться:
"Манчестер Юнайтед" - "Рома";
"Вільяреал" - "Арсенал".
Матчі 1/2 фіналу ЛЕ відбудуться 29 квітня і 6 травня. Фінал турніру відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).
Раніше РБК-Україна писало, що в чвертьфіналі Ліги чемпіонів "ПСЖ" програв матч "Баварії" 0:1, але пройшов у півфінал.
"Челсі" за сумою двох матчів пройшов "Порту", хоча і поступився в поєдинку у відповідь.
Крім цього "Реал" зберіг перевагу в два м'ячі від "Ліверпуля" після першого матчу.
А "Ман Сіті" обіграв і вдруге "Боруссію" - 2:1.
півфіналі ЛЧ між собою зіграють "Реал" з "Челсі" і "ПСЖ" з "Ман Сіті".