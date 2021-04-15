ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 23:54
Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи Фото: перші півфінальні матчі відбудуться 29 квітня (twitter.com/EuropaLeague)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбулися заключні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Переможцями у своїх парах і півфіналістами турніру стали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вільяреал" і "Рома".

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Так, сьогодні були зафіксовані наступні результати:

  • "Славія" (Чехія) - "Арсенал" (Англія) 0:4 (1:5 за сумою двох матчів);
  • "Вільяреал" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 2:1 (3:1);
  • "Рома" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди) 1:1 (3:2);
  • "Манчестер Юнайтенд" (Англія) - "Гранада" (Іспанія) 2:0 (4:0).

У півфіналі зустрінуться:

"Манчестер Юнайтед" - "Рома";

"Вільяреал" - "Арсенал".

Матчі 1/2 фіналу ЛЕ відбудуться 29 квітня і 6 травня. Фінал турніру відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).

Раніше РБК-Україна писало, що в чвертьфіналі Ліги чемпіонів "ПСЖ" програв матч "Баварії" 0:1, але пройшов у півфінал.

"Челсі" за сумою двох матчів пройшов "Порту", хоча і поступився в поєдинку у відповідь.

Крім цього "Реал" зберіг перевагу в два м'ячі від "Ліверпуля" після першого матчу.

А "Ман Сіті" обіграв і вдруге "Боруссію" - 2:1.

півфіналі ЛЧ між собою зіграють "Реал" з "Челсі" і "ПСЖ" з "Ман Сіті".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Арсенал Манчестер Юнайтед Рома Ліга Європи Аякс
NEWS
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
Зеленський про розмову з Макроном та Меркель: поки такий нормандський формат
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу