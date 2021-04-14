"Ман Сити" с Зинченко на поле одержал вторую победу над "Боруссией" и вышел в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" одержал вторую победу над дортмундской "Боруссией" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов . Ответный матч завершился с аналогичным первой встречи счетом - 2:1.

В составе "Сити" со старта вышел украинец Зинченко. И уже на старте мог привезти. Он не аккуратно отпасовал на партнера вблизи собственной штрафной, мяч перехватил Дауд и выстрелил с линии штрафной. Помогло украинцу, что удар вышел по центру и не составил проблем для Эдерсона.

Но все же дортмундцам удалось забить достаточно быстрый гол. На 15-й минуте Холанн получил мяч в штрафной и отпасовал под удар Дауду. Удар немца заблокировали защитники, но после круглый отскочил к Беллингтону, а 17-летний англичанин отправил мяч в сетку соотечественников - 1:0. Такой счет позволял немцам проходить в следующую стадию ЛЧ.

"Ман Сити" пришел в себя ближе к середине тайма. И на 25-й минуте мог сравнять счет. Де Брюйне перехватил мяч на линии штрафной у защитника "Боруссии" и сразу же разрядил свою "пушку", но мяч угодил в перекладину.

До конца первой половины еще одну отличную возможность отличиться за "Сити" упустил Марез. Фоден выполнил заброс в штрафной, а мяч прилетел точно в ноги алжирца. Но удар вингера метров с пяти парировал Хитц.

А вот на страте второй половины Джан привез в ворота "Боруссии" пенальти. Немец неуклюже пытался сыграть головой в своей штрафной, но мяч угодил в руку. VAR нарушение подтвердил, а "точку" уверенно реализовал Марез - 1:1. Теперь уже дортмундскому клубу необходимо было забивать, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал.

Окончательно убил интригу за 15 минут до конца Фоуден. Сперва Де Брюйне накрутил защитников "Боруссии" в штрафной, но его удар на угловой перевел Хитц. Но после углового дортмундцы забыли о Фоудене, который с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Кипер немцев здесь был бессилен -1:2.

До конца матча счет так и не изменился.