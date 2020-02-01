Определена дата итогового голосования по импичменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Сенат США будет голосовать 5 февраля по двум статьям, по которым обвиняют Трампа

Голосование по двум статьям обвинения относительно президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках импичмента Сенат Конгресса США назначил на среду, 5 февраля. Об этом передает CNN.

Соответствующую резолюцию внес лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в пятницу, 31 января. Сенаторы большинством голосов проголосовали за то, что голосование начнется в 16:00 (23:00 по киевскому времени, - ред.).

Президента США обвиняют в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса. Предполагается, что Трампа оправдают по обеим статьям.

В частности, речь идет о том, что Трамп использовал полномочия своей администрации, чтобы заставить Украину объявить расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, политического конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Напомним, команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по импичменту. Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года. Отмены прошедших выборов, по мнению защиты, "нанесет серьезный ущерб народа Соединенных Штатов".

В пятницу, 31 января, Сенат провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США. Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США заблокировали республиканцы, которые председательствуют в Сенате.