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Голосование по импичменту Трампа в Сенате могут перенести на следующую неделю

Новости » В мире     31.01.2020 - 20:06
Голосование по импичменту Трампа в Сенате могут перенести на следующую неделю
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Перенос связан с отсутствием решения по вызову дополнительных свидетелей

Сенат Конгресса США может перенести голосование о статьях импичмента президента Дональда Трампа на следующую неделю. Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Корнин, передает CNN.

По его словам, перенос голосования по импичменту возможен, так как на данный момент нет решения, относительно разрешения давать показания некоторым свидетелям.

"Я предполагаю, что заседание будет перенесено на первую часть следующей недели. Я думаю, что по разным причинам, возможно, это хорошая идея, чтобы завершить эту работу в ближайшем будущем", - заявил Корнин.

Ранее РБК-Украина писало, что разбирательство по импичменту Трампа может закончиться в пятницу. До этого должно пройти голосование относительно вызова дополнительных свидетелей. Отмечалось, что одним из свидетелей, которых демократы хотят вызвать для дачи показаний, является бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который ранее подтверждал оказание давления президента США на украинское правительства.

Также сообщалось, что сторона защиты Трампа во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате заявила, что давление на Украину является недостаточной причиной для оглашения импичмента.

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Новости Украины Сенат СШАимпичментДональд Трамп
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