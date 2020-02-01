Импичмент Трампа: Сенат США заблокировал вызов свидетелей

Фото: Сенат США (twitter.com/cnnbrk)

Республиканское большинство в Сенате не поддержало идею вызова свидетелей

Сенат Соединенных Штатов провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом передает CNN.

Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые главенствуют в Сенате.

В пятницу, 31 января, на голосовании по дополнительных свидетелях и документах, "За" высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев - Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, таким образом отклонив инициативу демократов.

Глава демократического меньшинства Чак Шумерпрокомментировал решение, назвав голосование "предательством".

"Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту - это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий", - сказал он.

Наопмним, команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте. Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года. Отмена прошлых выборов, по мнению защиты, "нанесут серьезный ущерб народу Соединенных Штатов".