ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Импичмент Трампа: Сенат США заблокировал вызов свидетелей

Новости » Политика     01.02.2020 - 02:00
Импичмент Трампа: Сенат США заблокировал вызов свидетелей
Фото: Сенат США (twitter.com/cnnbrk)

Республиканское большинство в Сенате не поддержало идею вызова свидетелей

Сенат Соединенных Штатов провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом передает CNN.

Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые главенствуют в Сенате.

В пятницу, 31 января, на голосовании по дополнительных свидетелях и документах, "За" высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев - Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, таким образом отклонив инициативу демократов.

Глава демократического меньшинства Чак Шумерпрокомментировал решение, назвав голосование "предательством".

"Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту - это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий", - сказал он.

Наопмним, команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте. Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года. Отмена прошлых выборов, по мнению защиты, "нанесут серьезный ущерб народу Соединенных Штатов".

Зеленский: не уверен, что на отношения с США влияет ситуация с импичментом Трампа Давление на Украину не является поводом для импичмента, - защита Трампа
Новости Украины импичментСенат США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь