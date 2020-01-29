Команда Трампа просит оправдать его на суде по делу об импичменте

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Защита Трампа считает, что импичмент нанесет "сокрушительный удар" по США

Команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте. Об этом передает агентство Reuters.

Адвокаты Трампа заявили, что "настало время закончить это", обратившись во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента. При этом, как пишет агентство, они попытались отодвинуть на второй план обвинения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в поведении Трампа в отношении Украины.

Команда юристов американского лидера завершила свой третий и последний день открытых споров, после чего Сенат, контролируемый коллегами-республиканцами президента, почти наверняка проголосует за то, чтобы сохранить его в должности.

Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года.

"До выборов несколько месяцев. Американский народ имеет право выбирать своего президента. Отмена прошлых выборов и массовое вмешательство в предстоящие выборы нанесут серьезный и длительный ущерб народу Соединенных Штатов и нашей великой стране. Сенат не может допустить, чтобы это произошло", - заявил в Сенате адвокат Трампа Пэт Чиполлоне.

Сам Трамп в своем Twitter-аккаунте отметил, что за последние три года "сделал больше всего" для Америки, нежели другие президенті за такой же срок.

"Удивительно, что я сделал, больше любого другого президента за первые три года, учитывая, что в течение трех лет я находился под фальшивыми политическими расследованиями и обманом импичмента!", - заявил он.

Напомним, ранее The Hill опубликовала статью, в которой сообщается, что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл вынужден бороться за то, чтобы сохранить контроль над стратегией республиканцев относительно проведения судебных слушаний из импичмента президента Дональда Трампа после публикаций о записи бывшего советника Джона Болтона.

Отметим, что экс-помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп лично связывал приостановление военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Трамп заверил, что приостановление предачи Украине военной помощи не было связано с Байденом.