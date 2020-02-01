ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Визначена дата підсумкового голосування щодо імпічменту Трампа

Новини » Політика     01.02.2020 - 06:09
Визначена дата підсумкового голосування щодо імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Сенат США голосуватиме 5 лютого по двох статтях, за якими обвинувачують Трампа

Голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента США Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого. Про це передає CNN.

Відповідну резолюцію вніс лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл у п'ятницю, 31 січня. Сенатори більшістю голосів проголосували за те, що голосування розпочнеться о 16:00 (23:00 за київським часом, - ред.).

Президента США звинувачують у використанні службового становища в особистих цілях і перешкоджанні роботі Конгресу. Передбачається, що Трампа виправдають за обома статтями.

Зокрема, йдеться про те, що Трамп використовував повноваження своєї адміністрації, аби змусити Україну оголосити розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена, політичного конкурента Трампа на президентських виборах у 2020 році.

Нагадаємо, команда юристів президента США Дональда Трампа попросила виправдати американського лідера на суді по імпічменту. Адвокати зазначили, що Трамп збирається бути переобраним на другий президентський термін під час виборів 3 листопада 2020 року. Скасування минулих виборів, на думку захисту, "завдасть серйозної шкоди народу Сполучених Штатів".

У п'ятницю, 31 січня, Сенат провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США. Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, котрі головують в Сенаті.

Зеленський: не впевнений, що на відносини з США впливає ситуація з імпічментом Трампа Тиск на Україну не є приводом для імпічменту, - захист Трампа
Новини України Президент СШАСенатімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся