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Определен лучший игрок матча между сборными Украины и Эстонии

Новости » Спорт     15.11.2019 - 14:05
Определен лучший игрок матча между сборными Украины и Эстонии

Безус получил самую высокую оценку эффективности игры

Самым полезным игроком товарищеского матча Украина - Эстония (1:0) по оценкам компании InStat стал хавбек украинской команды Роман Безус. Об этом сообщает zbirna.com.

Рейтинг эффективности игры Романа составил 305 баллов. В тройку лучших футболистов поединке, который прошел в Запорожье, также вошли украинские защитники Игорь Пластун (294 балла) и Сергей Болбат (283).

"За 45 минут, проведенных на поле, Безус выполнил 49 технико-тактических действий (ТТД) с нехваткой в ​​24 процента. В активе хавбека бельгийского" Гента "победный мяч, еще два удара по воротам, две острые передачи, пять выигранных единоборств и 10 отборов, перехватов и подборов", - отмечается в сообщении.

Следующий матч сборная Украины проведет в рамках отбора к Евро-2020 против сборной Сербии, который состоится 17 ноября на поле соперника.

Команда Андрея Шевченко досрочно вышла в финальную часть континентального первенства, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Но сама игра с сербами важна в контексте итогового размещения украинской команды перед жеребьевкой.

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