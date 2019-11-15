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Визначено найкращого гравця матчу між збірними України та Естонії

Новини » Спорт     15.11.2019 - 14:05
Визначено найкращого гравця матчу між збірними України та Естонії

Безус отримав найвищу оцінку ефективності гри

Найкориснішим гравцем товариського матчу Україна - Естонія (1:0) за оцінками компанії InStat став хавбек української команди Роман Безус. Про це повідомляє zbirna.com.

Рейтинг ефективності гри Романа склав 305 балів. До трійки кращих футболістів поєдинку, що пройшов у Запоріжжі, також увійшли українські захисники Ігор Пластун (294 бали) та Сергій Болбат (283).

"За 45 хвилин, проведених на полі, Безус виконав 49 техніко-тактичних дій (ТТД) з браком у 24 відсотки. В активі хавбека бельгійського "Гента" переможний м'яч, ще два удари по воротах, дві гострі передачі, п'ять виграних єдиноборств та 10 відборів, перехоплень і підбирань", - зазначається у повідомленні.

Наступний матч збірна України проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти збірної Сербії, який відбудеться 17 листопада на полі суперника.

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