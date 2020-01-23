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Виправдати Трампа готові 45 сенаторів-республіканців

Новини » В світі     23.01.2020 - 03:44
Виправдати Трампа готові 45 сенаторів-республіканців
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

У Сенаті є ще 5-8 законодавців, які хочуть почути від демократів більше інформації

У верхній палаті Конгресу США 45 сенаторів-республіканців готові прямо зараз завершити процес в рамках імпічменту президента Дональда Трампа і виправдати його. Про це заявив сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

За його словами, в Сенаті є ще п'ять-вісім законодавців, які ще хочуть почути від демократів більше інформації.

"Я хочу покласти край (процесу імпічменту, - ред.), але поки що недостатньо голосів для цього", - зазначив Пол.

Сенатор додав, що продовжить переконувати своїх колег приєднатися до нього і в найкоротші терміни проголосувати за дострокове завершення процедури розгляду і виправдання Трампа.

Республіканці мають у Сенаті 53 законодавцы. У демократів - 47 сенаторів. Для завершення процедури розгляду імпічменту необхідна проста більшість голосів - 51.

Нагадаємо, що Сенат США проголосував за затвердження плану Республіканської партії щодо імпічменту Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення.

Як відомо, 19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

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