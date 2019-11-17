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В Беларуси завершились парламентские выборы

Новости » Политика     17.11.2019 - 20:06
В Беларуси завершились парламентские выборы
Иллюстративное фото (twitter.com/spektronline/)

Предварительные итоги голосования станут известны ночью

В Беларуси в 20:00 (19:00 по киевскому времени) завершилось голосование по выборам в палату представителей. Об этом сообщает агентство БелТА.

Предполагается, что предварительные итоги голосования станут известны ночью.

Комментируя ход выборов, глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что по данным на 18:00 (17:00 по Киеву) в голосовании приняли участие более 70% граждан. Голосование было признано состоявшимся практически во всех избирательных округах, за исключением центра Гродно.

Наиболее высокая явка была зафиксирована в Могилевской области (более 77%). Меньше всего жителей на участки для голосования пришли в Минске (58,76%). Более 35% проголосовали досрочно.

Сообщается, что на 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Часть оппозиционеров при этом к выборам не допустили.

Напомним, РБК-Украина писало, что в воскресенье, 17 ноября, основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

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