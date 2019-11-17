ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Беларуси проходят парламентские выборы

Новости » Политика     17.11.2019 - 07:45
В Беларуси проходят парламентские выборы
Иллюстративное фото (flickr.com/Фото Москвы)

На выборах надо избрать 110 депутатов

В воскресенье, 17 ноября, основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Избирательные участки в стране откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

По данным ЦИК на 16 ноября, на 110 мест в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют 513 кандидатов. Безальтернативных округов нет.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

На нынешних выборах смогут проголосовать почти 6 тыс. 880 миллионов граждан Беларуси

Ранее стало известно, что в 2019 году в Беларуси пройдут досрочные выборы в парламент.

Напомним, президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Лукашенко заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Лукашенко стал президентом в 1994 году и с тех пор никто, кроме него, не занимал этот пост.

Британия отказалась подавать кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов В Беларуси смертную казнь могут отменить только через референдум, - Лукашенко
Новости Украины БеларусьПарламентвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь