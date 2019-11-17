В Беларуси проходят парламентские выборы

Иллюстративное фото (flickr.com/Фото Москвы)

На выборах надо избрать 110 депутатов

В воскресенье, 17 ноября, основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Избирательные участки в стране откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

По данным ЦИК на 16 ноября, на 110 мест в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют 513 кандидатов. Безальтернативных округов нет.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

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Напомним, президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Лукашенко заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Лукашенко стал президентом в 1994 году и с тех пор никто, кроме него, не занимал этот пост.