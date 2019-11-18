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Опозиція не увійшла в новий парламент Білорусі, - ЦВК

Новини » Політика     18.11.2019 - 04:36
Опозиція не увійшла в новий парламент Білорусі, - ЦВК
Фото: ЦВК Білорусі (rec.gov)

Явка виборців склала 77,22%

Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів опублікувала попередні підсумки голосування на парламентських виборах. Про це передає Tyt.by.

Наголошується, що явка склала 77,22% виборців, вибори визнані такими, що відбулися у всіх округах.

За попередніми результатами, оприлюднені в ніч на 18 листопада, серед минулих в Палату представників сьомого скликання опозиціонерів не виявилося.

"В парламенті сьомого скликання буде працювати екс-міністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, міс Білорусь Марія Василевич, голова "Білої Русі" Геннадій Давыдько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич", - сказала глава ЦВК Лідія Єрмошина.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в неділю, 17 листопада, основний день голосування на виборах депутатів Палати представників національних зборів сьомого скликання.

На 110 місць у палаті представників претендували 514 кандидатів від 12 партій та кількох громадських рухів. Частину опозиціонерів при цьому до виборів не допустили.

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