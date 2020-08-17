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Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко, - Цепкало

Автор: Анастасия Рокитна

Опозиция готова говорить на условиях гарантии неприкосновенности

Опозиция готова к диалогу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Она готова говорить на условиях гарантии неприкосновенности.

Об этом экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил в интервью "РИА Новости".

Тем временем в России Цепкало объявили в розыск. Также была информация, что против него возбудили дело в Беларуси. Однако, штаб политика это отрицает.

Как известно, в Беларуси после выборов президента начались массовые протесты, в ходе которых правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранаты. За четыре дня были задержаны около 7000 человек, их уже начали отпускать.

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Напомним, главный опонент действующей власти Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

Ранее сообщалось, что Тихановская намерена объявить себя победительницей президентских выборов.

Тем временем, правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко.

Отметим, в продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа.

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