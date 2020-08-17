Опозиція готова до діалогу з Лукашенком, - Цепкало

Опозиція готова до діалогу з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вона готова говорити на умовах гарантії недоторканності.

Про це екс-претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

Тим часом у Росії Цепкало оголосили в розшук. Також була інформація, що проти нього порушили справу в Білорусі. Однак, штаб політика це заперечує.

Як відомо, в Білорусі після виборів президента почались масові протести, в ході яких правоохоронці використовували гумові кулі, світлошумові гранати. За чотири дні було затримано близько 7 тисяч осіб, їх вже почали відпускати.

Нагадаємо, головний опонент чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська заявила про готовність стати національним лідером.

Раніше повідомлялося, що Тіхановська має намір оголосити себе переможцем президентських виборів.

Тим часом, уряд Білорусі склав повноваження перед оголошеним переможцем на виборах президента Олександром Лукашенком.

Зазначимо, у продовження протестів у Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк з 17 серпня.