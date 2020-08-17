Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси, - пресс-секретарь

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

В штабе кандидата ожидают, что страны Запада признают ее победу

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена объявить себя победительницей президентских выборов. Сейчас она готовит соответствующие заявление.

Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу на президентских выборах.

Ранее Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Также в штабе говорят, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".

Напомним, ранее штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти.

Также РБК-Украина писало, что ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.