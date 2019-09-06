Оппозиция Британии не поддержала призыв Джонсона о проведении досрочных выборов

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

В оппозиции считают, что выборы могут назначить только после 31 октября

Оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать проведение досрочных парламентских выборов 15 октября, на которых настаивает премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что представители Лейбористской партии, либдемов, SNP и Партии Уэльса не хотят одобрять выборы, если не будет гарантий того, что Джонсон не выведет страну из ЕС 31 октября без соглашения. Джонсон сказал, что он "скорее умрет в канаве", чем сделает это.

Как отметила лидер Партии Уэльса Лиз Савилл Робертс, дата проведения выборов может быть названа только после 31 октября.

Напомним, Борис Джонсон планирует провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября. Причиной для назначения выборов стал процесс принятия закона, содержащий возможность перенести дату Brexit. При том, что Джонсон твердо стоит на том, что Британия покинет ЕС в назначенный срок - 31 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что члены Палаты общин британского парламента решили рассмотреть законопроект, содержащий возможность перенести дату Brexit. Этот законопроект в случае принятия сможет вызвать даже блокировку выхода Великобритании из сообщества, если не будет соглашения с Брюсселем.

Накануне Джонсон потерял рабочее большинство в парламенте перед ключевым голосованием за Brexit в Палате общин.