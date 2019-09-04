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В Британии пройдет голосование о запрете Brexit без соглашения

Новости » Политика    04.09.2019 - 02:01
В Британии пройдет голосование о запрете Brexit без соглашения
Фото: Борис Джонсон на голосовании (twitter.com/HouseofCommons)

По результатам голосования может также решиться судьба проведения или непроведения досрочных выборов

Палата общин парламента Великобритании вечером во вторник, 3 сентября, поддержала внесение изменений в повестку дня на следующий день, где состоится голосование о запрете выхода страны из Европейского союза (Brexit) без соглашения. Об этом сообщается в Twitter палаты общин.

За соответствующее решение проголосовали 328 британских парламентариев.

В Британии пройдет голосование о запрете Brexit без соглашения

Как пишет CNN, премьер-министр страны Борис Джонсон после голосования заявил, что он будет настаивать на проведении досрочных выборов в случае успешного голосования в среду, 4 сентября.

"Я не хочу выборов, но если завтра парламентарии проголосуют за остановку переговоров и заставят провести очередную бессмысленную отсрочку Brexit, возможно на годы, то это (выборы, - ред.) будет единственным способом решить проблему", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявлял, что не будет просить отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза ни при каких обстоятельствах.

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