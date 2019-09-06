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Опозиція Британії не підтримала заклик Джонсона про проведення дострокових виборів

Новини » Політика    06.09.2019 - 17:38
Опозиція Британії не підтримала заклик Джонсона про проведення дострокових виборів
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

В опозиції вважають, що вибори можуть призначити тільки після 31 жовтня

Опозиційні партії Великої Британії домовились не підтримувати проведення дострокових парламентських виборів 15 жовтня, на яких наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що представники Лейбористської партії, лібдемів, SN і Партії Уельсу не хочуть схвалювати вибори, якщо не буде гарантій того, що Джонсон не виведе країну з ЄС 31 жовтня без угоди. Джонсон сказав, що він швидше помре у канаві", ніж це зробить.

Як зазначила лідер Партії Уельсу Ліз Савилл Робертс, дата проведення виборів може бути вибрана лише після 31 жовтня.

Нагадаємо, Борис Джонсон планує провести позачергові вибори в британський парламент 15 жовтня. Причиною для призначення виборів став процес прийняття закону, який містить можливість перенести дату Brexit. При тому, що Джонсон твердо стоїть на тому, що Велика Британія покине ЄС в призначений термін - 31 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроект, який містить можливість перенести дату Brexit. Цей законопроект у разі прийняття зможе викликати навіть блокування виходу Великоъ Британії зы співтовариства, якщо не буде угоди з Брюсселем.

Напередодні Джонсон втратив робочу більшість у парламенті перед ключовим голосуванням за Brexit в Палаті громад.

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