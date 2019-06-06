Оппозиционная платформа - За життя: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Оппозиционная платформа - За життя (facebook.com/OppositionPlatform)

В предвыборном рейтинге "Оппозиционная платформа - За життя" находится на втором месте

Рейтинг партии “Оппозиционная платформа - За життя” на досрочных выборах в Верховную раду 2019, последние новости и данные соцопросов, история и ключевые члены политсилы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг “Оппозиционной платформы - За життя” на парламентских выборах 2019: соцопрос 16-21 мая

Результаты исследования социологической группы “Рейтинг” прогнозируют партии “Оппозиционная платформа - За життя” поддержку 10,5% избирателей (те кто, точно пойдет голосовать и определился с выбором). Среди всех опрошенных респондентов за политсилу готовы отдать свой голос 8,1% респондентов.

В предвыборном рейтинге партий “Оппозиционная платформа - За життя” находится на втором месте, уступая лишь “Слуге народа”.

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Наибольший уровень поддержки избирателей у партии - в восточных областях Украины (25%), а также в южном регионе (14%). На западе страны “Оппозиционную платформу” поддерживает только 1% опрошенных.

Стоит отметить, что партия имеет высокий антирейтинг среди избирателей. По данным социсследования, за “Оппозиционную платформу” точно не проголосуют 24,9% опрошенных украинцев.

История партии

До 2018 года политсила носила название “За життя”, а с момента регистрации в 1999 году по 2016-й - “Всеукраинское объединение “Центр”.

На выборах в Верховную раду в 2002 году принимала участие в составе коалиции НДУЕ. В парламентских выборах 2006 партия “Центр” вошла в “Оппозиционный блок “Не так” (лидером был Степан Гавриш). Во время досрочных выборов в ВР в 2007-м вошла в состав избирательного блока “КУЧМА” (председателем партии был Виктор Головко).

В марте 2014-го лидером партии “Центр” избрали Вадима Рабиновича. В этом же году партия вошла в состав “Оппозиционного блока” вместе с политсилами “Новая политика”, “Государственный нейтралитет”, “Украина — Вперёд!”, “Трудовая Украина”, и “Партия развития Украины”.

Вадим Рабинович (фото: пресс-служба Вадима Рабиновича)

В 2016-м партия покидает “Оппозиционный блок” и меняет название на “За життя”. В программе партии обозначено, что ее выбором является проукраинская политика, внеблоковый статус и международное сотрудничество.

В ноябре 2018 года к политсиле присоединяется глава общественного движения “Украинский выбор — право народа” Виктор Медведчук.

В это же время Вадим Рабинович и один из лидеров “Оппозиционного блока” Юрий Бойко подписали соглашение о сотрудничестве партий на выборах президента и нового состава парламента в 2019 году. Другие лидеры “Оппозиционного блока” (В. Новинский и Б. Колесников) не поддержали действий Бойко и исключили его из партии “за предательство интересов избирателей”.

После этого Юрий Бойко с частью “Оппозиционного блока” (Партией развития Украины) присоединились к политсиле “За жизнь”, которая в декабре 2018-го была переименована в “Оппозиционную платформу - За життя”. Ее председателями стали Вадим Рабинович и Юрий Бойко, главой политсовета - Виктор Медведчук.

Результат на парламентских выборах в 2014 году

“Оппозиционная платформа - За життя” принимала участие в выборах в Верховную раду VIII созыва в составе “Оппозиционного блока”.

По результатам голосования, “Оппозиционный блок” занял 4- место, получив 9,43% голосов избирателей и 29 мест мандатов в парламенте.