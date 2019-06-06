Опозиційна платформа - За життя: свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Опозиційна платформа - За життя (facebook.com/OppositionPlatform)

У передвиборчому рейтингу "Опозиційна платформа - За життя" знаходиться на другому місці

Рейтинг партії "Опозиційна платформа - За життя" на дострокових виборах до Верховної ради 2019, останні новини і дані соцопитувань, історія та ключові члени політсили - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг "Опозиційною платформи - За життя" на парламентських виборах 2019: соцопитування 16-21 травня

Результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" прогнозують партії "Опозиційна платформа - За життя" підтримку 10,5% виборців (ті хто, точно піде голосувати і визначився з вибором). Серед усіх опитаних респондентів за політсилу готові віддати свій голос 8,1% респондентів.

У передвиборчому рейтингу партій "Опозиційна платформа - За життя" знаходиться на другому місці, поступаючись лише "Слузі народу".

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Найбільший рівень підтримки виборців у партії - в східних областях України (25%), а також в південному регіоні (14%). На заході країни "Опозиційну платформу" підтримує тільки 1% опитаних.

Варто зазначити, що партія має високий антирейтинг серед виборців. За даними соцдослідження, за "Опозиційну платформу" точно не проголосують 24,9% опитаних українців.

Історія партії

До 2018 року політсила носила назву "За життя", а з моменту реєстрації в 1999 році по 2016-й - "Всеукраїнське об'єднання "Центр".

На виборах до Верховної ради в 2002 році брала участь у складі коаліції НДУЕ. У парламентських виборах 2006 партія "Центр" увійшла до "Опозиційного блоку "Не так" (лідером був Степан Гавриш). Під час дострокових виборів до ВР у 2007-му увійшла до складу виборчого блоку "КУЧМА" (головою партії був Віктор Головко).

У березні 2014-го лідером партії "Центр" обрали Вадима Рабіновича. В цьому ж році партія увійшла до складу "Опозиційного блоку" разом з політсилами "Нова політика", "Державний нейтралітет", "Україна - Вперед!", "Трудова Україна", і "Партія розбудови України".

Вадим Рабінович (фото: прес-служба Вадима Рабіновича)

У 2016-му партія залишає "Опозиційний блок" і змінює назву на "За життя". У програмі партії зазначено, що її вибором є проукраїнська політика, позаблоковий статус і міжнародне співробітництво.

У листопаді 2018 року до політсили приєднується голова громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук.

В цей же час Вадим Рабінович і один з лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко підписали угоду про співпрацю партій на виборах президента і нового складу парламенту в 2019 році. Інші лідери "Опозиційного блоку" (В. Новинський і Б. Колєсніков) не підтримали дій Бойко і виключили його з партії "за зраду інтересів виборців".

Після цього Юрій Бойко з частиною "Опозиційного блоку" (Партією розвитку України) приєдналися до політсили "За життя", яка в грудні 2018-го була перейменована в "Опозиційну платформу - За життя". Її головами стали Вадим Рабінович і Юрій Бойко, главою політради - Віктор Медведчук.

Результат на парламентських виборах в 2014 році

"Опозиційна платформа - За життя" брала участь у виборах до Верховної ради VIII скликання в складі "Опозиційного блоку".

За результатами голосування, "Опозиційний блок" зайняв 4 місце, отримавши 9,43% голосів виборців і 29 депутатських мандатів в парламенті.