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В "Оппоблоке" планировали провокации во время Объединительного собора

Новости » Общество    16.12.2018 - 19:41
В "Оппоблоке" планировали провокации во время Объединительного собора
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал свою встречу с Новинским

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свою встречу с народным депутатом, руководителем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадимом Новинским. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подтвердил, что общался с Новинским 14 октября.

"Общался, потому что знал, что они планируют привезти титушек. И лично предупредил, что тогда мы будем реагировать, если хоть один оплаченный автобус появится возле Лавры", - сказал президент.

Кроме того, Порошенко обратился к командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову и к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтоб обеспечить порядок на улицах столицы во время Объединительного собора.

Порошенко отметил, что "только государство должно иметь монополию для применения силы, ведь в противном случае - можно разрушить государство".

"14 октября так же, как и 15 декабря, эти месседжи были услышаны", - подытожил президент.

Напомним, в МВД 15 декабря предупредили, что во время Объединительного собора УПЦ в центре Киева  возможны провокации.

Также в центре Киева из-за Собора усилили меры безопасности. В частности, на въездах в центральную часть дежурили усиленные экипажи полиции, подходы к Софийской площади были перекрыты, вход на саму площадь был возможен только через рамки с металлоискателями. У присутствующих также проверяли документы и проводили досмотр на предмет наличия оружия.

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