В "Опоблоці" планували провокації під час Об'єднавчого собору

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко прокоментував свою зустріч з Новинським

Президент України Петро Порошенко прокоментував свою зустріч з народним депутатом, керівником фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді Вадимом Новинським. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко підтвердив, що спілкувався з Новинським 14 жовтня.

"Спілкувався, тому що знав, що вони планують привезти тітушок. І особисто попередив, що тоді ми будемо реагувати, якщо хоч один оплачений автобус з'явиться біля Лаври", - сказав президент.

Крім того, Порошенко звернувся до командувача Національної гвардії Юрія Аллерова і до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, щоб забезпечити порядок на вулицях столиці під час Об'єднавчого собору.

Порошенко зазначив, що "тільки держава повинна мати монополію для застосування сили, адже в іншому випадку - можна зруйнувати державу".

"14 жовтня так само, як і 15 грудня, ці меседжі були почуті", - підсумував президент.

Нагадаємо, в МВД 15 грудня попередили, що під час Об'єднавчого собору УПЦ в центрі Києва можливі провокації.

Також в центрі Києва через Собор посилили заходи безпеки. Зокрема, на в'їздах у центральну частину чергували посилені екіпажі поліції, підходи до Софійської площі були перекриті, вхід на саму площу був можливий тільки через рамки з металошукачами. У присутніх також перевіряли документи і проводили огляд на предмет наявності зброї.