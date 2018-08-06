"Оппоблок" и "За життя" ведут переговоры об объединении, - нардеп

Партии могут объединиться перед выборами в Верховную раду

Партии "Оппозиционный блок" и "За життя" ведут переговоры об объединении к парламентским выборам в следующем году. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как "Оппозиционный блок" выбирает кандидата в президенты".

В частности, сразу несколько руководителей "Оппозиционного блока" подтвердили РБК-Украина, что такие переговоры ведутся. Партии могут объединиться, чтобы не "размыть" электорат юго-восточных областей страны.

"Пока все в стадии переговоров", - сообщил сопредседатель "Оппоблока" Борис Колесников.

Также сообщается, что переговоры с "За життя" имеют место, однако ведутся не с лидером партии Вадимом Рабиновичем, а с Виктором Медведчуком и Нестором Шуфричем, который на сегодня является нардепом от ОБ.

Напомним, в интервью РБК-Украина один из лидеров "Оппоблока" Сергей Левочкин, говоря о "За життя", пояснял, что вероятность объединения в их политическом поле очень высока.

"В этом случае "Оппозиционный блок" с сателлитами станет лидером политических симпатий: суммарная поддержка такого объединения будет самой высокой в стране", - отмечал нардеп.