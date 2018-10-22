"Оппоблок" назве свого кандидата у президенти після старту кампанії

Фото: лідери "Оппоблока" Юрій Бойко та Олександр Вілкул (УНІАН)

ОБ оголосить кандидата у термін між 31 грудня і 9 лютого

Політична партія "Опозиційний блок" назве свого кандидата у президенти після офіційного старту передвиборчої кампанії. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розділити на трьох: як "Оппоблок" і "За життя" готуються до виборів".

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що в "Оппоблоці" ще влітку почали домовлятися про кандидата на президентських виборах. Передбачалося, що у вересні-жовтні відбудеться партійний з'їзд, на якому і назвуть кандидата. Однак співголова політвиконкому "Оппоблока", нардеп Сергій Ларін тепер стверджує, що кандидата оголосять після офіційного старту передвиборчої кампанії - між 31 грудня і 9 лютого.

"Тому з'їзд відбудеться в цей термін. Можуть бути будь-які переговори, можуть висуватися різні кандидатури, але офіційно з'їзди, або самовисування мають відбутися в цей термін. Часу ще дуже багато", - зазначив він.

Ларін підкреслив, що з кандидатами партія буде визначатися тільки на з'їзді.

"Хто буде цим кандидатом - (Юрій, - ред.) Бойко, (Олександр, - ред.) Вілкул чи може хтось ще - визначить з'їзд. Але моя особиста думка - має висуватися та особа, у якої найбільший рейтинг. А рейтинги, крім виборів, вимірюються тільки соціологічними дослідженнями", - додав він.

Останні соцопитування, проведені у вересні 2018, показують, що співголова партії Юрій Бойко - єдиний представник ОБ серед фаворитів президентської гонки. Згідно спільного опитування центрів КМІС, Центр Разумкова та Socis, Юрій Бойко з 6% підтримки респондентів зайняв би шосте місце на виборах. Тоді як за даними групи "Рейтинг", у Бойка п'яте місце з 5,7%.

Між тим, виходячи з результатів спільного дослідження трьох центрів, лідер партії "За життя", з якою ведуться переговори про об'єднання, Вадим Рабинович має підтримку 3,6% респондентів. В опитуванні "Рейтингу" Рабинович набрав 5,4%. Рейтинг співголови фракції в Раді Олександра Вілкула в цих опитуваннях не вимірювався.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко заявив про готовність до консультацій з "Оппоблоком" щодо кандидатури в ЦВК.

Кроєм того, зазначимо, в серпні кілька керівників "Опозиційного блоку" підтвердили РБК-Україна, що переговори про об'єднання з партією "За життя" ведуться.