Опознана еще одна жертва пожара в Одессе - это 48-летняя преподавательница колледжа Наталья Третьякова. Об этом сообщила на сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега, передает "Думская".

Наталья Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа. По другим жертвам информации еще нет.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - отметила Бедрега.

С Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре. Всего на этот момент спасатели нашли 10 тел при том, что изначально пропавших было 14. Поиски продолжаются.

Напомним, директору одесского колледжа, где в результате пожара погибли как минимум 12 человек, сообщили о подозрении. Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна.

РБК-Украина писало, что пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате пожара погибли 12 человек, более 30 человек пострадали. На данный момент проводятся поисковые работы. Четверо человек считаются пропавшими без вести.