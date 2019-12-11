Опізнана ще одна жертва пожежі в Одесі - це 48-річна викладачка коледжу Наталя Третьякова. Про це повідомила на сесії міськради віце-мер Світлана Бедрега, передає "Думская".

Наталя Третьякова була завідуючою відділенням правового спрямування коледжу. По іншим жертвам інформації ще немає.

"Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих", - зазначила Бедрега.

З Третьяковою опізнані п'ять загиблих під час пожежі. Всього на цей момент рятувальники знайшли 10 тіл при тому, що спочатку зниклих було 14. Пошуки тривають.

Нагадаємо, директору одеського коледжу, де в результаті пожежі загинули як мінімум 12 осіб, повідомили про підозру. Була порушена пожежна безпека, в результаті якої евакуація дітей була неможлива.

РБК-Україна писало, що пожежа в одеському коледжі сталась 4 грудня. В результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 людей постраждали. На даний момент проводяться пошукові роботи. Четверо людей вважаються зниклими без вісті.